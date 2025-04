Jadwal Liga 1 Hari Ini, Hasil Pekan Ketiga dan Klasemen Sementara

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ketiga menyisakan satu pertandingan. Persiba Balikpapan akan menjamu Arema pada Senin ini, 1 Mei 2017.



Arema, yang kini memiliki nilai 4 dari 2 laga, berpeluang naik ke jajaran tim papan atas yang sudah memiliki nilai 7, termasuk Semen Padang, PSM Makassar, dan Barito. Adapun Persiba akan berjuang meraih poin pertamanya di laga ini setelah sebelumnya selalu kalah.



Berikut jadwal siaran langsungnya:



Senin, 1 Mei 2017

18:30 Persiba Balikpapan vs Arema FC (tvOne).



Setelah pekan ketiga usai, laga pekan keempat akan langsung bergulir berlangsung mulai Selasa, 2 Mei. Berikut jadwal lengkap pekan keempat:



Selasa, 2 Mei 2017,

15:00 Persipura Jayapura vs Pusamania Borneo



Rabu, 3 Mei 2017

18:30 Mitra Kukar vs Persela Lamongan

18:30 Persegres Gresik vs Persib Bandung

18:30 Sriwijaya FC vs Bhayangkara FC



Kamis, 4 Mei 2017

15:00 Perseru Serui vs PSM Makassar

15:00 Bali United vs Semen Padang

18:30 Persija Jakarta vs Madura United



Jumat, 5 Mei 2017

15:00 PS TNI vs Persiba Balikpapan

18:30 vs Arema FC vs Barito Putera



Hasil pekan ketiga:

Madura United 2-2 Mitra Kukar

Semen Padang 1-0 Persipura Jayapura

Borneo 3-0 Persegres Gresik

Bhayangkara 1-2 PS TNI

Persib Bandung 2-0 Sriwijaya FC

Persela Lamongan 0-1 Bali United

Barito Putera 2-0 Perseru Serui

PSM Makassar 1-0 Persija Jakarta.



