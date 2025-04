Jadwal Liga 1 Hari Ini & Klasemen: Semen Padang, Persib Vs Borneo

TEMPO.CO, Jakarta – Jadwal Liga 1 pekan ketujuh Sabtu ini, 20 Mei 2017, akan menyajikan tiga pertandingan, termasuk Persib Bandung melawan Borneo FC. Bila menang dalam laga ini, Persib akan bisa merebut puncak klasemen.



Baca: Liga 1, Penyerang Persib, Carlton Cole, Jalani Latihan Khusus



Persib kini berada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 12 atau tertinggal satu angka dari PSM Makassar, yang baru akan bermain Ahad. Adapun Borneo di urutan ke-13 dengan nilai 7.



Dalam laga lainnya, ada Bhayangkara FC melawan Semen Padang serta Mitra Kutai Kartanegara versus Perseru Serui. Bagi keempat tim ini, kemenangan menjadi hal mutlak untuk memperbaiki posisi dalam klasemen karena mereka semua masih berada di luar posisi 9 besar.



Jadwal Liga 1 pekan ketujuh:



Sabtu, 20 Mei 2017

15.00 Bhayangkara FC vs Semen Padang (tvOne)

18.30 Mitra Kutai Kartanegara vs Perseru Serui

18.30 Persib Bandung vs Borneo FC (tvOne)



Baca: Liga 1: Ini Strategi Bhayangkara FC Untuk Tumbangkan Semen Padang



Ahad, 21 Mei 107

15.00 PSM Makassar vs Sriwijaya FC

15.00 Persela Lamongan vs Arema FC (tvOne)

18.30 Persija Jakarta vs Bali United (tvOne)



Senin, 22 Mei 2017

18.30 Persiba Balikpapan vs Persipura Jayapura (tvOne)



Hasil pekan ketujuh

Barito Putera 2-0 Persegres Gresik United

Madura United 4-1 PS TNI



Baca: Liga 1: Madura United Patahkan Rekor Tak Terkalahkan PS TNI



Klasemen Liga 1







PSSI | NS