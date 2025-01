Jadwal Liga 1 Hari Ini: Laga Terakhir, Selebrasi Bhayangkara FC

Jadwal Liga 1 selengkapnya:



Ahad, 12 November 2017

Persipura Jayapura vs Sriwijaya FC – pukul 13.30 WIB

Persib Bandung vs Perseru Serui – tvOne, pukul 15.00 WIB

Semen Padang vs PS TNI – live streaming, pukul 15.00 WIB

Bhayangkara FC vs Persija Jakarta – tvOne, pukul 18.30 WIB

PSM Makassar vs Madura United – pukul 18.30 WIB

Bali United vs Gresik United – live Orange Tv Channel 100, pukul 18.30 WIB.