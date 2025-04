Jadwal Liga 1 Hari Ini: Peluang PSM Kokoh Diri di Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada hari ini, Ahad, 21 Mei 2017, akan menyajikan tiga pertandingan. Salah satunya adalah PSM Makassar yang menjamu Sriwijaya FC.



PSM kini memuncaki klasemen dengan torehan nilai 13, sama dengan Persib yang baru ditahan Barito 2-2. Dengan demikian bila menang di laga ini, PSM setidaknya akan bisa menganamnkan posisinya itu dalam hingga akhir pekan kedelapan. Sriwijaya sendiri saat ini menempati posisi kesembilan klasemen.



Pada laga lain Persija Jakarta akan menjamu Bali United. Bagi Persija laga kandang ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri karena mereka masih terpuruk di posisi ke-15 klasemen. Bali United sendiri berada di posisi ke-11.



Laga lain juga akan menampilkan Persela yang menjamu Arema.



Jadwal Ahad, 21 Mei 107

15.00 PSM Makassar vs Sriwijaya FC

15.00 Persela Lamongan vs Arema FC (tvOne)

18.30 Persija Jakarta vs Bali United (tvOne)



Jadwal Senin, 22 Mei 2017

18.30 Persiba Balikpapan vs Persipura Jayapura (tvOne)



Hasil pekan ketujuh:

Barito Putera 2-0 Persegres Gresik United

Madura United 4-1 PS TNI Sabtu, 20 Mei 2017

Bhayangkara 1-0 Semen Padang

Mitra Kutai Kartanegara 1-0 Perseru Serui

Persib Bandung 2-2 Borneo FC.



Klasemen Liga 1







PSSI | NS