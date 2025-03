Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persib Bandung dan Dewa United Mainkan Laga Kandang, Ada pula Pertandingan Tunda Persija Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola Liga 1 memasuki pekan ke-26 mulai Rabu, 5 Maret 2025. Pertandingan kandang dua tim papan atas klasemen, Persib Bandung melawan Persik Kediri dan Dewa United menghadapi Semen Padang FC akan tersaji dengan kedua laga ini dimainkan bersamaan pukul 20.30 WIB.

Selain dua partai tersebut, laga tunda Persija Jakarta vs PSIS Semarang juga diputuskan untuk dimainkan pada Rabu. Keputusan itu diambil dalam emergency meeting yang dilakukan Match Commissioner, Panitia Pelaksana (Panpel) Persija, perwakilan kedua tim, yaitu Persija, dan PSIS, serta host broadcaster pada Selasa, 4 Maret 2025.

Penundaan laga itu diambil karena adanya banjir Bekasi sehingga Stadion Patriot Candrabhaga yang mestinya menjadi venue pertandingan kandang Persija itu tak bisa digunakan untuk melangsungkan laga karena fasiltas vital stadion yang terendam air efek banjir.

Untuk venue pertandingan Persija vs PSIS akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Sementara, pertandingan Persib vs Persik digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sedangkan Dewa United vs Semen Padang di Stadion Pakansari, Bogor.

Tiga partai yang dimainkan berbarengan ini menjadi tontonan yang menarik. Sebab, Persib, Dewa United, dan Persija, merupakan tim papan atas saat ini. Rekap Hasil Laga Pekan Ke-25 Sabtu, 1 Maret 2025

Persik Kediri vs Dewa United (1-2)

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (4-1)

Semen Padang FC vs PSBS Biak (1-1)

Minggu, 2 Maret 2025

Bali United vs Persita Tangerang (1-1)

Madura United vs PSM Makassar (1-3)

Borneo FC vs Persis Solo (0-1)

Senin, 3 Maret 2025

PSS Sleman vs Barito Putera (1-2)

Selasa, 4 Maret 2025

Malut United vs Arema FC (2-1)

Persija Jakarta vs PSIS Semarang (Ditunda) Jadwal Liga 1 Pekan Ke-26 Rabu, 5 Maret 2025

Persib Bandung vs Persik Kediri (20.30 WIB)

Dewa United vs Semen Padang FC (20.30 WIB)

Kamis, 6 Maret 2025

Persis Solo vs Bali United (20.30 WIB)

PSBS Biak vs Borneo FC (20.30 WIB)

Jumat, 7 Maret 2025

Persita Tangerang vs PSS Sleman (20.30 WIB)

PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (20.30 WIB)

Sabtu, 8 Maret 2025

Barito Putera vs Malut United (20.30 WIB)