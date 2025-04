TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-14 pada Rabu ini, 12 Juli 2017, akan menyajkan empat laga. Keempatnya melibatkan tim-tim besar.



Persib Bandung akan menjamu Persela Lamongan dengan membawa tekad kebangkitan. Maung Bandung sebelumnya takluk 3-1 di kandang Madura United, Persib kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 19, sama dengan Persela yang ada di atasnya.



Hari ini, Persija Jakarta juga akan berlaga di kandang Semen Padang. Persipura akan menjalani derby Papua dengan menjamu Perseru Serui. Sedangkan Persegres Gresik United akan menyambut Arema FC.



Berikut jadwal lengkap Liga 1 pekan ke-14:



Rabu, 12 Juli 2017

15:00 Persipura Jayapura vs Perseru Serui

15:00 Semen Padang FC vs Persija Jakarta (tvOne)

18:30 Persib Bandung vs Persela Lamongan (tvOne)

18:30 Persegres Gresik United vs Arema FC



Kamis, 13 Juli 2017

18:30 Persiba Balikpapan vs PSM Makassar (tvOne)

18:30 Bhayangkara FC vs Madura United



Jumat, 14 Juli 2017

15:00 Bali United vs Barito Putera (tvOne)

18:30 Sriwijaya FC vs PS TNI (tvOne).



Hasil sementara pekan ke-14

Borneo FC 1-0 Mitra Kukar



PSSI | NS