Jadwal Liga 1 Jumat 9 Mei 2025: Ada Persib Bandung vs Barito Putera

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-32 musim 2024-2025 pada Jumat, 9 Mei 2025, akan menyuguhkan tiga pertandingan, yakni Dewa United vs Persita Tangerang, PSIS Semarang vs PSS Sleman, dan Persib Bandung vs Barito Putera.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Persib yang sudah dipastikan menjadi juara Liga 1 musim ini akan menjamu Barito Putera di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pukul 19.00 WIB. Pelatih Bojan Hodak memastikan timnya akan tetap tampil maksimal demi meraih tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Menurut Hodak, ada sedikit tantangan bagi timnya. "Setelah memastikan gelar juara, secara psikologis pemain perlu dorongan kuat untuk terus menaikkan poin yang saat ini sudah didapat,” kata Hodak di Bandung, Kamis, 8 Mei 2025, seperti dilansir Antara.

Pelatih asal Kroasia itu juga memprediksi laga kontra Barito Putera tidak akan mudah. Menurut dia, tim tamu akan tampil dengan motivasi tinggi karena sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Saat ini, Barito berada di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan 30 poin dari 31 pertandingan.

Ia meyakini Barito akan bermain habis-habisan. "Mereka membutuhkan kemenangan untuk bertahan di Liga 1. Ini akan jadi pertandingan yang sulit,” ujarnya.

Kendati demikian, Hodak memastikan Persib tetap membidik kemenangan. Selain untuk memperkuat posisi sebagai juara, kemenangan juga penting untuk menjaga kepercayaan dan kebanggaan di hadapan Bobotoh. “Kami tidak ingin kalah di kandang sendiri. Tim akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik,” katanya.

Dia menyatakan akan tetap menurunkan komposisi tim terbaiknya dan memastikan beberapa pemain yang jarang dimainkan akan mendapat tambahan menit bermain.

Pertandingan lain, Dewa United yang tanpa kemenangan dalam dua laga terakhirnya diprediksi bakal bermain ngotot saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Pakansari, Bogor, pukul 15.30 WIB, demi bisa mempertahankan posisinya. Sebab, apabila mereka gagal mendapatkan poin maksimal, Persebaya Surabaya yang ada di bawahnya dengan nilai yang sama, 54 poin bisa menggesernya jika menang atas Semen Padang di laga kandang pada Minggu nanti.

Di satu sisi, Persita tentu akan bermain maksimal demi mendapatkan hasil terbaik agar bisa memperbaiki peringkatnya yang berada di urutan ke-11 klasemen saat ini. Mereka saat ini mengantongi 42 poin, terpaut dua poin dari PSM Makassar yang masuk sepuluh besar.

Duel dua tim papan bawah, PSIS Semarang vs PSS Sleman juga akan dimainkan hari ini, pukul 15.30 WIB. Kedua tim sama-sama mengemas 25 poin. Untuk bisa selamat dari degradasi, kemenangan di pertandingan pertama dari tiga laga terakhir, menjadi wajib.



Jadwal Pertandingan Pekan Ke-32 Liga 1 Jumat, 9 Mei 2025

15.30 WIB: Dewa United vs Persita Tangerang

15.30 WIB: PSIS Semarang vs PSS Sleman

19.00 WIB: Persib Bandung vs Barito Putera

Sabtu, 10 Mei 2025

15.30 WIB: Madura United vs Borneo FC

15.30 WIB: PSM Makassar vs Malut United

19.30 WIB: Persija Jakarta vs Bali United