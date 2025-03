Jadwal Liga 1 Minggu 2 Maret 2025: Ada 3 Laga Digelar Malam, Bali United vs Persita Tangerang Salah Satunya

TEMPO.CO, Jakarta - Selama Ramadan, pertandingan Liga 1 dimainkan pada malam. Pada Minggu, 2 Maret 2025, ada tiga laga yang digelar, yakni Bali United vs Persita Tangerang, Madura United vs PSM Makassar, dan Borneo FC vs Persis Solo, yang semuanya dijadwalkan kick-off pukul 20.30 WIB.

Bali United akan mengejar kemenangan saat menjamu Persita pada pekan ke-25 di kandang sendiri, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Sebelumnya, Serdadu Tridatu hanya bisa memetik satu poin dalam dua laga. Terakhir, mereka kalah 1-3 di kandang Barito pada Senin, 24 Februari lalu.

Sementara, Persita menelan kekalahan dalam dua laga terakhirnya. Kalah melawan tuan rumah Semen Padang FC 0-2, kemudian kalah di kandang sendiri melawan Borneo FC 1-2. Dua kekalahan itu membuat posisinya turun di peringkat kesepuluh dengan 35 poin, terpaut tiga poin dari Bali United yang ada di urutan keenam klasemen sementara.

Pertandingan lain, Madura United melawan tamunya PSM di Stadion Gelora Bangkalan. Laskar Sape Kerrab membutuhkan poin untuk bisa keluar dari zona degradasi. Posisinya saat ini di urutan ke-16 dengan terpaut satu poin dari tim zona aman di atasnya.

Di satu sisi, PSM akan tiba dengan catatan tak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Juku Eja berada di peringkat kedelapan dengan 36 poin. Mereka akan datang dengan modal kemenangan atas Persija Jakarta dengan skor 1-0.

Laga ketiga, Borneo FC yang menduduki posisi lima besar akan memainkan pertandingan kandang melawan tim terbawah klasemen Persis Solo di Stadion Segiri. Tim berjuluk Pesut Etam akan mengejar kemenangan ketiga beruntun. Sedangkan, Laskar Sambernyawa mengincar kemenangan kelimanya musim ini.

Jadwal dan Hasil Liga 1 2024-2025 Pekan Ke-25 Sabtu, 1 Maret 2025

Persik Kediri vs Dewa United (1-2)

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (4-1)

Semen Padang FC vs PSBS Biak (1-1)

Minggu, 2 Maret 2025

Bali United vs Persita Tangerang (20.30 WIB)

Madura United vs PSM Makassar (20.30 WIB)

Borneo FC vs Persis Solo (20.30 WIB)

Senin, 3 Maret 2025

PSS Sleman vs Barito Putera (20.30 WIB)