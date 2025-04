Jadwal Liga 1 Pekan Ke-13 dan Klasemen: Banyak Big Match

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 1 telah merampungkan laga ke-12, yang diwarnai kekalahan pimpinan dan runner-up klasemen sementara. Mulai Jumat, 7 Juli 2017, hingga Senin mendatang, 10 Juli 2017, akan berlangsung pekan ke-13.



Pekan ke-13 Liga 1 akan menampilkan big match Persija vs Persipura, PSM vs Bhayangkara FC, dan Madura United vs Persib Bandung.



Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-13:



Jumat, 7 Juli 2017

Mitra Kukar vs Semen Padang, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Arema FC vs Sriwijaya FC, pukul 18.30 WIB (tvOne)





Sabtu, 8 Juli 2017

Persela Lamongan vs Borneo FC, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Perseru Serui vs Gresik United, pukul 15.00 WIB

Persija Jakarta vs Persipura, pukul 18.30 WIB (tvOne)



Minggu, 9 Juli 2017

Barito Putera vs Persiba Balikpapan, pukul 15.00 WIB

PSM Makassar vs Bhayangkara FC, pukul 15.00 WIB (tvOne)

Madura United vs Persib Bandung, pukul 18.30 WIB (tvOne)





Senin, 10 Juli 2017

PS TNI vs Bali United, pukul 18.30 WIB (tvOne)



