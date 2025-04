Jadwal Liga 1 Pekan Ketujuh, Hasil Pekan Keenam dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ketujuh pada Jumat, 19 Mei 2017, besok. PSM Makassar, Persib Bandung, dan PS TNI kini bersaing ketat di tiga besar klasemen dan berpeluang saling menggeser posisi pada pekan ini.



PSM, yang masih memuncaki klasemen dengan keunggulan satu angka dari dua saingannya itu akan melawan Sriwijaya FC di kandang sendiri. Persib akan meladeni Borneo FC di Bandung, sedangkan PS TNI akan melawan Madura United.



Jadwal Liga 1 pekan ketujuh:



Jumat, 19 Mei 2017

15:00 Barito Putera vs Persegres Gresik United (tvOne)

18:30 Madura United vs PS TNI (tvOne)



Sabtu, 20 Mei 2017

15:00 Bhayangkara FC vs Semen Padang (tvOne)

18:30 Mitra Kutai Kartanegara vs Perseru Serui

18:30 Persib Bandung vs Borneo FC (tvOne)



Ahad, 21 Mei 107

15:00 PSM Makassar vs Sriwijaya FC

15:00 Persela Lamongan vs Arema FC (tvOne)

18:30 Persija Jakarta vs Bali United (tvOne)



Senin, 22 Mei 2017

18:30 Persiba Balikpapan vs Persipura Jayapura (tvOne)



Hasil Liga 1 pekan keenam:



PS TNI 2-1 PSM Makassar

Persipura Jayapura 3-2 Bhayangkara FC

Persegres Gresik 2-1 Persiba Balikpapan

Sriwijaya FC 3-2 Barito Putera

Semen Padang 0-0 Persib Bandung

Perseru Serui 0-0 Persela Lamongan

Persija Jakarta 1-1 Mitra Kukar

Arema FC 1-1 Madura United

Bali United 3-0 Pusamania Borneo.



Klasemen Liga 1







PSSI | NS