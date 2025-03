Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar Leg 1: Ada Real Madrid vs Atletico Madrid dan PSG vs Liverpool

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Club Brugge vs Aston Villa (00.45 WIB)

Real Madrid vs Atletico Madrid (03.00 WIB)

PSV Eindhoven vs Arsenal (03.00 WIB)

Borussia Dortmund vs LOSC Lille (03.00 WIB)