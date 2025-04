Jadwal Liga Champions: Barcelona Vs Juventus, Ini Kata 2 Pelatih

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2017/2018 malam ini akan menyajikan laga besar. Barcelona dan Juventus akan berduel di Camp Nou, Rabu dinihari nanti. Kedua tim yang berada di Grup D itu akan bertarung mulai pukul 01.45 WIB dan akan disiarkan SCTV.



Berikut komentar kedua pelatih menjelang laga besar tersebut:



• Ernesto Valverde (Barcelona):







"Juventus dikenal sebagai tim yang sangat kuat. Mereka mampu menyingkirkan Barcelona di musim lalu. Mereka kuat dalam penguasaan bola dan dalam dalam menekan lawan di lapangan.



Ketika para pemain mereka menekan, mereka benar-benar menebar bahaya. Ini pertandingan antara dia tim yang sangat kuat di Eropa."



• Massimiliano Allegri (Juventus):







"Pertandingan nanti benar-benar laga yang besar dan dahsyat di ajang sepak bola. Saya mengatakan bahwa setiap musim berbeda satu sama lain. Perjalanan musim ini demikian panjang dan berliku, untuk itu kami harus menjalani tahap demi tahap.



Kami sedang tidak berada dalam kondisi fisik yang maksimal manakala menjalani awal musim. Kami harus melakukan perubahan di Juventus pada musim ini, meski kami harus tetap tegar. Di atas semuanya itu, Madrid, (Barcelona) difavoritkan keluar sebagai juara Liga Champions."



Selain laga besar Barca vs Juve itu, malam nanti juga akan ada aksi Manchester United, Bayern Munchen, dan Chelsea.



Berukut jadwal Liga Champions selengkapnya untuk Rabu, 13 September 2018:



Grup A

01.45 Benfica Vs CSKA Moscow

01.45 Manchester United Vs Basel (beIN Sports 1)



Grup B

01.45 Bayern Munchen Vs Anderlecht

01.45 Celtic Vs Paris Saint Germain



Grup C

01.45 Chelsea Vs Qarabag FK

01.45 Roma Vs Atletico Madrid



Grup D

01.45 Barcelona Vs Juventus (beIN Sports 2, SCTV)

01.45 Olympiacos Vs Sporting CP.



ANTARA