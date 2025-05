Jadwal Liga Champions dan Piala Sudirman Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola akan bergulir Selasa malam ini hingga Rabu dinihari di Eropa dan Tanah Air. Pada turnamen Piala Jenderal Sudirman, akan berlaga Persela Lamongan melawan PS TNI. Sedangkan pada Liga Champions Eropa, akan berlangsung laga besar antara Barcelona dan AS Roma.



Inilah jadwal lengkapnya.



Liga Champions



Zenit vs Valencia

(siaran langsung RCTI, Rabu, pukul 00.00 WIB)



Barcelona vs Roma

(siaran langsung RCTI, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Arsenal vs Dinamo Zagreb

(siaran langsung Bein Sport 1, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Bayern Muenchen vs Olympiakos

(siaran langsung Festival Orange TV, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Maccabi Tel Aviv vs Chelsea

(siaran langsung Quad Sports Orange TV, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Porto vs Dynamo Kyiv



Lyon vs Gent



BATE vs Bayer Leverkusen





Piala Jenderal Sudirman



Persela Lamongan vs PS TNI

(siaran langsung Net TV, Selasa, pukul 19.30 WIB)



UEFA | NS