Jadwal Liga Champions Kamis, Ada 2 Laga Panas

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Besiktas vs Monaco - BeIn Sport 3 pukul 00.00 WIB

Tottenham Hotspur vs Real Madrid - BeIn Sport 1 dan SCTV pukul 02.45 WIB

Napoli vs Manchester City - BeIn Sport 2 pukul 02.45 WIB

Liverpool vs Maribor - BeIn Sport 3 pukul 02.45 WIB