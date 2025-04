Jadwal Liga Champions & Liga Europa: Semifinal Bergulir Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions dan jadwal Liga Europa akan sama-sama bergulir pada tengah pekan ini. Kedua kompetisi antarklub Eropa itu akan memasuki babak semifinal.



Pada laga pertama di kandang sendiri Real Madrid akan melawan rival sekotanya, Atletico, Rabu dinihari. Sedangkan Juventus akan melawan Monaco sehari kemudan.



Di Liga Europa, laga yang patut ditunggu adalah antara Manchester United melawan klb Spanyol Celta Vigo.



Berikut jadwal selengkapnya:



Liga Champions



Rabu, 3 Mei 2017

01:45 Real Madrid vs Atletico Madrid (beIN Sports 1, SCTV)



Kamis, 4 Mei 2017

01:45 Monaco vs Juventus (beIN Sports 1, SCTV)



Liga Europa



Rabu, 3 Mei 2017

23:45 Ajax vs Lyon (beIN Sports 1)



Jumat, 5 Mei 2017

02:05 Celta Vigo vs Manchester United (beIN Sports 1, SCTV).



