Jadwal Liga Champions Malam Ini: Ada Chelsea Vs PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pertandingan Liga Champions Eropa akan berlangsung Kamis dinihari. Inilah pertandingan kedua babak 16 besar.



Klub Inggris Chelsea akan berjuang mengejar kertertinggalan saat menjamu Paris Saint-Germain (Prancis). The Blues kalah 2-1 di laga pertama, tapi berkat gol tandang yang mereka miliki tim asuhan Guus Hiddink itu hanya butuh kemenangan 1-0 untuk lolos.



Pada laga lainnya, klub Rusia Zenit St Petersburg akan menjamu klub Portugal Benfica. Karena sudah unggul 1-0 di laga pertama, Benfica berada dalam posisi lebih diuntungkan di laga ini.



Berikut jadwal Liga Champions Kamis, 10 Maret 2016:



00.00 Zenit St Petersburg vs Benfica

Benfica unggul 1-0

(siaran langsung Bein Sport 2)



02.45 Chelsea vs Paris Saint Germain

PSG unggul 2-1

(siaran langsung RCTI/Bein Sport 1).



UEFA | NS