Jadwal Liga Champions Malam Ini: Barcelona vs Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona akan kembali berusaha membuat keajaiban saat menjamu Juventus dalam laga kedua babak perempat final Liga Champions, Kamis dinihari nanti. Mereka sudah tertinggal 3-0 pada laga pertama lalu.



Meski berat, tugas itu bukan tak mungkin buat Barcelona. Mereka sempat kalah 4-0 pada laga pertama babak 16 besar, tapi mampu lolos setelah menang 6-1 di laga kedua.



Selain laga Barcelona vs Juventus, malam ini juga ada pertandingan Monaco vs Dortmund. Monaco yang akan jadi tuan rumah sudah unggul 3-2.



Berikut jadwal pertandingannya:



Kamis, 20 April 2017



01:45 Barcelona vs Juventus (beIN Sports 1, SCTV)

Keterangan: Juventus unggul 3-0



01:45 Monaco vs Borussia Dortmund (beIN Sports 2)

Keterangan: Monaco ungul 3-2.



Hasil Rabu dinihari:



Real Madrid 4 - 2 Bayern Munchen

Keterangan: Real Madrid lolos ke semifinal dengan agregat 6-3.



Leicester City 1 - 1 Atletico Madrid

Keterangan: Atletico lolos ke semifinal dengan agregat 2-1.



Undian semifinal Liga Champions akan berlangsung Jumat, 21 April 2017, berbarengan dengan undian semifinal Liga Europa.



UEFA | NS