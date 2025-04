Jadwal Liga Champions Malam Ini: Bayern vs Real Madrid, Dortmund

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Champions antara Borussia Dortmund dan AS Monaco, yang harusnya berlangsung dinihari tadi, ditunda karena ledakan bom. Laga ini akan digelar Rabu malam ini.



Selain itu ada juga dua laga pertempat final lainnya pada dinihari nanti. Ketiga laga itu jadi bagian dari empat laga pertama babak sama, termasuk yang digelar dinihari tadi, yakni Juventus yang berhasil mengalahkan Barcelona 3-0.



Berikut jadwal selengkapnya:



Rabu, 12 April 2017

23.45 Borussia Dortmund vs Monaco (beIN Sports 2)



Kamis, 13 April 2017

01.45 Atletico Madrid vs Leicester City (beIN Sports 2)

01.45 Bayern Muenchen vs Real Madrid (beIN Sports 1, SCTV).



UEFA | NS