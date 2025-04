Jadwal Liga Champions Malam Ini: Dortmund, Juventus vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Juventus melawan Barcelona akan mewarnai jadwal Liga Champions, Rabu dinihari nanti. Ini akan menjadi bentrokan menarik antara dua tim raksasa dari dua negara.



Keduanya merupakan juara bertahan di liga domestik masing-masing. Juventus masih mampu menjaga performanya dan memimpin klasemen dengan nilai terpaut jauh dari pesaingnya. Barcelona justru tertinggal tiga angka dari Real Madrid yang masih memiliki satu laga tertunda.



Selain kedua laga itu, pada dinihari nanti juga akan ada laga antara Borussia Dortmund vs Monaco.



Berikut ini jadwal dan siaran langsungnya:



Rabu, 12 April 2017

01.45 Borussia Dortmund vs Monaco (beIN Sports 2)

01.45 Juventus vs Barcelona (beIN Sports 1, SCTV).



UEFA | NS