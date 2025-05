Jadwal Liga Champions Malam Ini: Laga Madrid & 2 Manchester

TEMPO.CO, Jakarta - Putaran terakhir pertandingan babak penyisihan grup Liga Champions akan berlangsung Selasa dan Rabu malam, 8-9 Desember 2015. Selasa malam ini, ada tampilan dari Real Madrid, Manchester United, Manchester City, dan Juventus.



Inilah jadwal lengkap dan siaran langsungnya:



Grup A



Paris Saint-Germain vs Shakhtar Donetsk



Real Madrid vs Malmo

(siaran langsung Festival Orange TV, Rabu pukul 02.45 WIB)



Grup B



PSV Eindhoven vs CSKA Moscow



Wolfsburg vs Manchester United

(siaran langsung RCTI/Bein Sports 1, Rabu pukul 02.45 WIB)



Grup C



Benfica vs Atletico Madrid



Galatasaray vs FC Astana



Grup D



Manchester City vs Borussia M'gladbach

(siaran langsung Bein Sports 2/Quad Sports Orange TV, Rabu pukul 02.45 WIB)



Sevilla vs Juventus

(siaran langsung Bein Sports 2, Rabu pukul 02.45 WIB)



UEFA | NS