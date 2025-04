TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan babak utama atau babak grup Liga Champions 2017/2018 mulai bergulir. Pada Rabu dinihari nanti, delapan pertandingan dari empat grup akan berlangsung.



Salah satu pertandingan besar akan terjadi di Grup D. Klub raksasa Spanyol, Barcelona, akan menghadapi penguasa Liga Italia, Juventus.



Manchester United, yang musim lalu berhasil menjadi juara Liga Eropa, akan memulai aksinya di Liga Champions musim ini dengan menjamu tim asal Swiss, Basel.



Adapun klub juara Liga Inggris, Chelsea, akan menjamu klub Azaberijan, Qarabag FC.



Berikut ini jadwal Liga Champions malam ini:



Rabu, 13 September 2018



Grup A

01.45 Benfica vs CSKA Moscow

01.45 Manchester United vs Basel (beIN Sports 1)



Grup B

01.45 Bayern Munich vs Anderlecht

01.45 Celtic vs Paris Saint Germain



Grup C

01.45 Chelsea vs Qarabag FK

01.45 Roma vs Atletico Madrid



Grup D

01.45 Barcelona vs Juventus (beIN Sports 2, SCTV)

01.45 Olympiacos vs Sporting CP.



UEFA | NS