Jadwal Liga Champions Malam Ini, Penentuan Arsenal & Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Delapan pertandingan terakhir babak penyisihan grup akan berlangsung Kamis dinihari nanti, yakni di Grup E hingga H. Dua tim asal asal Inggris, Arsenal dan Chelsea, akan sama-sama berjuang untuk lolos. Chelsea hanya butuh hasil seri untuk lolos, sedangkan Arsenal harus menang 1-0 atau 2-1 untuk bisa melaju.



Inilah jadwal lengkapnya:



Grup E



Bayer Leverkusen vs Barcelona

(siaran langsung RCTI, Kamis, pukul 02.45 WIB)



Roma vs BATE Borisov

(siaran langsung Quad Sports Orange TV, Kamis, 02.45 WIB)





Grup F



Dinamo Zagreb vs Bayern Muenchen



Olympiakos vs Arsenal

(siaran langsung Bein Sport 1, Kamis, 02.45 WIB)





Grup G



Chelsea vs FC Porto

(siaran langsung Bein Sports 2/Festival Orange TV, Kamis, 02.45 WIB)



Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv





Grup H



Gent vs Zenit St Petersburg



Valencia vs Lyon



