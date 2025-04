Jadwal Liga Champions Malam Ini: Real Madrid vs Bayern Munchen

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan kedua babak perempat final Liga Champions akan berlangsung pada Rabu dinihari nanti, 19 April 2017.



Bayern Munchen akan berlaga di kandang Real Madrid dengan beban untuk mengejar ketertinggalan 2-1. Sedangkan Leicester City akan menjamu Atletico Madrid dengan kondisi tertinggal 1-0.



Laga Barcelona vs Juventus baru berlangsung Kamis dinihari, bersamaan dengan laga Monaco vs Dortmund.



Berikut jadwal selengkapnya:



Rabu, 19 April 2017



01:45 Leicester City vs Atletico Madrid (beIN Sports 2)

Keterangan: Atletico unggul 1-0



01:45 Real Madrid vs Bayern Munchen (beIN Sports 1, SCTV)

Keterangan: Real Madrid sudah ungul 2-1



Kamis, 20 April 2017



01:45 Barcelona vs Juventus (beIN Sports 1, SCTV)

Keterangan: Juventus unggul 3-0



01:45 Monaco vs Borussia Dortmund (beIN Sports 2)

Keterangan: Monaco ungul 3-2.



UEFA | NS