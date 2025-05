Jadwal Liga Champions Minggu Ini, Ada Real Madrid dan Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Empat pertandingan laga kedua babak 16 besar Liga Champions akan kembali bergulir pada pertengahan minggu ini. Berikut ini jadwalnya.



Rabu, 9 Maret 2016



02.45 Real Madrid vs Roma

Madrid unggul 2-0

(siaran langsung RCTI/Bein Sport 1)



02.45 Wolfsburg vs Gent

Wolfsburg memimpin 3-2

(siaran langsung Bein Sport 2)



Kamis, 10 Maret 2016



00.00 Zenit St Petersburg vs Benfica

Benfica unggul 1-0

(siaran langsung Bein Sport 2)



02.45 Chelsea vs Paris Saint Germain

PSG unggul 2-1

(siaran langsung RCTI/Bein Sport 1)



UEFA | NS