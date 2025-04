Jadwal Liga Europa Malam Ini: Roma, Manchester United Vs Rostov

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan berjuang untuk lolos ke babak perempat final Liga Europa saat menjamu klub Rusia, Rostov, Jumat dinihari nanti. Si Setan Merah masih harus bekerja keras karena hanya bermain 1-1 di laga pertama.



Pada laga lainnya, klub Italia AS Roma juga harus berjuang keras untuk melaju karena sudah tertinggal 4-2. Selain kedua laga itu ada sejumlah laga lainnya sepanjang dinihari nanti.



Berikut jadwal lengkapnya:

01:00 Besiktas Vs Olympiacos

Kedudukan: 1-1

Siaran langsung: beIN Sports 3



01:00 Krasnodar Vs Celta Vigo

Kedudukan: Vigo unggul 2-1

Siaran langsung: beIN Sports 2



01:00 Genk Vs Gent

Kedudukan: Genk unggul 5-2

Siaran langsung: beIN Sports 1



03:05 Manchester United Vs FC Rostov

Kedudukan: 1-1

Siaran langsung: beIN Sports 1, SCTV

03:05 Borussia Moenchengladbach Vs Schalke 04

Kedudukan: 1-1

Siaran langsung: beIN Sports 3



03:05 Roma Vs Lyon

Kedudukan: Lyon unggul 4-2

Siaran langsung: beIN Sports 2



03:05 Ajax Vs Koebenhavn

Kedudukan: Koebenhavn unggul 2-1



03:05 Anderlecht Vs APOEL Nicosia

Kedudukan: Anderlecht unggul 1-0.



UEFA | NS