Jadwal Liga Inggris Ahad Malam Ini: Tottenham Vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Liga Inggris Chelsea akan langsung menghadapi lawan berat pada pekan kedua hari ini, Ahad, 20 Agustus 2017. The Blues harus menyambangi markas runner-up musim lalu Tottenham Hotspur di Stadion Wembley.



Chelsea harus membayar hasil buruk pada laga pertama saat mereka dibungkam Burnley 2-3. Beruntung bagi Antonio Conte pada laga pekan ini Eden Hazard dan pemain anyar mereka Tiemoue Bakayoko diperkirakan sudah bisa bermain.



Bagi Tottenham sendiri laga ini sangat spesial karena merupakan laga perdana di markas baru, Stadion Wembley. Namun atmosfir stadion ini tampak tak bersahabat bagi Dele Alli cs. Dari 9 laga yang pernah mereka jalani di sana, Tottenham hanya mampu menang 1 kali saja.



Berikut jadwal lengkap Liga Inggris Ahad, 20 Agustus 2017:



Huddersfield Town Vs Newcastle United

(Pukul 19.30 - BeIN Sports 1)



Tottenham Hotspur Vs Chelsea

(Pukul 22.00 - BeIN Sports 1 dan RCTI).



FEBRIYAN