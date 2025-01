Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Ada Tottenham vs Liverpool

Chelsea vs Watford | 18:30 WIB | Bein Sport 1

Huddersfield vs Man United | 21:00 WIB | Bein Sport 1

Manchester City vs Burnley | 21:00 WIB | Bein Sport 3

Newcastle United vs Crystal Palace | 21:00 WIB |

Stoke City vs Bournelouth | 21:00 WIB |

Swansea vs Leicester | 21:00 WIB | Bein Sport 2

Southampton vs West Brom | 23:30 WIB | Bein Sport 1