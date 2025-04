Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Arsenal & Liverpool Bersaing

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris akhir pekan ini akan mempersembahkan penentuan nasib akhir Arsenal dan Liverpool di klasemen. Kedua tim masih memperebutkan satu tiket terakhir Liga Champions musim depan.



Liverpool yang berada di posisi keempat dengan keunggulan 1 angka atas Arsenal mengusung misi harus menang saat menjamu Middlesbrough di Stadion Anfield. Kemenangan 1-0 saja bisa memastikan mereka merebut tiket Liga Champions. Jika imbang atau kalah, posisi mereka masih harus ditentukan laga antara Arsenal kontra Everton di Stadion Emirates.



Chelsea yang sudah memastikan gelar juara Liga Inggris pada akhir pekan lalu akan menjamu Sunderland di Stadion Stamford Bridge. Manajer Antonio Conte kemungkinan akan mengistirahatkan pemain intinya pada laga itu seperti saat menghadapi Watford tengah pekan ini.



Uniknya laga pada pekan terakhir ini akan dilangsungkan secara serentak pada Ahad 21 Mei 2017. Bahkan semua pertandingan akan dimulai pada jam yang bersamaan, pukul 21.00 WIB





Berikut jadwal Liga Inggris Ahad, 21 Mei 2017:



Liverpool vs Middlesbrough (Bein Sport 1)

Arsenal vs Everton (Bein Sport 2)

Watford vs Man. City (Bein Sport 3)

Chelsea vs Sunderland

Southampton vs Stoke City

Hull City vs Tottenham Hotspur

Leicester City F.C. vs Bournemouth

Burnley F.C. vs West Ham

Manchester United vs Crystal Palace

Swansea City vs West Bromwich



Klasemen Liga Inggris









