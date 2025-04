TEMPO.CO, Jakarta - Pemuncak klasemen Liga Inggris, Chelsea, akan kembali menjalani pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini. Tim asuhan Antonio Conte tersebut akan menghadapi Burnley, Minggu, 12 Februari 2017, pukul 20.30 WIB. Pesaingnya, Tottenham Hotspur, juga akan bertanding lebih dulu melawan Liverpool.



Selain itu, Arsenal dan Manchester United akan bertanding sehari sebelumnya, Sabtu malam, 11 Februari 2017.



Berikut ini jadwal lengkap Liga Inggris akhir pekan ini.



Sabtu, 11 Februari 2017

19.30 Arsenal vs Hull City (siaran langsung Bein Sports 1)

22.00 Manchester United vs Watford (siaran langsung Bein Sports 1)

22.00 Middlesbrough vs Everton (siaran langsung Bein Sports 3)

22.00 Stoke City vs Crystal Palace (siaran langsung MNC TV)

22.00 Sunderland vs Southampton

22.00 West Ham United vs West Bromwich Albion



Minggu, 12 Februari 2017

00.30 Liverpool vs Tottenham Hotspur (siaran langsung Bein Sports 1, RCTI)

20.30 Burnley vs Chelsea (siaran langsung Bein Sports 1)

23.00 Swansea City vs Leicester City (siaran langsung Bein Sports 1)



Senin, 13 Februari 2017

03.00 AFC Bournemouth vs Manchester City (siaran langsung Bein Sports 1, RCTI)



GADI MAKITAN