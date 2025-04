Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan: Tottenham Vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan kedua Liga Inggris akan kembali bergulir pada akhir minggu ini. Ada dua laga besar yang layak ditunggu, yakni Tottenham Hotspur Vs Chelsea serta Manchester City Vs Everton.



Tottenham dan Chelsea adalah tim yang musim lalu bersaing berebut juara dan finis di urutan dua besar. Laga manchester City Vs Everton akan menarik karena keduanya sama-sama melakukan belanja pemain yang cukup jor-joran.



Manchester United, yang kini memuncaki klasemen, akan melawan Swansea. Dedangkan Arsenal akan berlaga di kandang Stoke dan Liverpool menjamu Crystal Palace.



Berikut jadwal selengkapnya:



Sabtu, 19 Agustus



18:30 Swansea City Vs Manchester United (beIN Sports 1)

21:00 AFC Bournemouth Vs Watford

21:00 Burnley Vs West Bromwich Albion

21:00 Leicester City Vs Brighton & Hove Albion

21:00 Liverpool Vs Crystal Palace (beIN Sports 1)

21:00 Southampton Vs West Ham United

23:30 Stoke City Vs Arsenal.



Minggu, 20 Agustus

19:30 Huddersfield Town Vs Newcastle United (beIN Sports 1)

22:00 Tottenham Hotspur Vs Chelsea (beIN Sports 1, RCTI).



Selasa , 22 Agustus

02:00 Manchester City Vs Everton (beIN Sports 1, RCTI).



Klasemen Liga Inggris







UEFA | NS