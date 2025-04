Jadwal Liga Inggris: Chelsea dan Tottenham Berpacu di Akhir Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan perebutan gelar juara antara Chelsea dan Tottenham akan berlangsung kembali saat jadwal Liga Inggris berlangsung akhir pekan. Chelsea akan melawan Middlesbrough, sedangkan Tottenham menghadapi West Ham.



Dengan empat laga tersisa kedua tim kini hanya terpaut empat poin. Persaingan masih ketat dan menjanjikan banyak kejutan.



Jadwal Liga Inggris berikutnya:



Sabtu, 6 Mei 2017

02:00 West Ham United vs Tottenham Hotspur (beIN Sport 2)

18:30 Manchester City vs Crystal Palace

21:00 AFC Bournemouth vs Stoke City

21:00 Burnley vs West Bromwich Albion

21:00 Hull City vs Sunderland

21:00 Leicester City vs Watford

23:30 Swansea City vs Everton



Ahad, 7 Mei 2017

19:30 Liverpool vs Southampton

22:00 Arsenal vs Manchester United



Senin, 9 Mei 2017

02:00 Chelsea vs Middlesbrough



Klasemen







Bisa dilihat dari klasemen itu, persaingan tak kalah sengit terjadi dalam perebutan posisi empat besar antara Manchester City dan Manchester United. City kini di posisi kelima dan hanya unggul satu angka dari United yang ada di bawahnya.



Pada jadwal Liga Inggris akhir minggu ini, kedua tim akan menghadapi tantangan berbeda. Manchester City akan melawan Crystal Palace yang berjuang untuk terhindar dari degradasi, sedangkan United menghadapi ujian lebih berat dengan menjamu Arsenal.



