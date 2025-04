Jadwal Liga Inggris dan Liga Spanyol Malam Ini: Ada Man United

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester United vs Everton akan mewarnai jadwal Liga Inggris pada Selasa malam hingga Rabu dinihari nanti. Di Liga Spanyol ada pula jadwal Atletico Madrid vs Real Sociedad serta Real Betis vs Villarreal.



Berikut jadwal selengkapnya:



Liga Inggris



Rabu, 5 April 2017

01:45 Burnley vs Stoke City

01:45 Leicester City vs Sunderland (beIN Sports 3)

01:45 Watford vs West Bromwich Albion

02:00 Manchester United vs Everton (beIN Sports 2).

Liga Spanyol



Rabu, 5 April 2017

00.30 Athletic Bilbao vs Espanyol (beIn Sport 2)

02.30 Atletico Madrid vs Real Sociedad (beIn Sport 2)

02.30 Real Betis vs Villarreal.



