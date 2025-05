Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Ada Laga Liverpool vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Inggris akan berlangsung Rabu malam ini, atau Kamis Dinihari WIB. Salah satu laga besar yang layak ditunggu adalah pertandingan Liverpool melawan Arsenal di Anfield. Saat ini Arsenal memuncaki klasemen dengan nilai 42, unggul dua angka dari Leicester City di peringkat kedua. Adapun Liverpool bertengger di peringkat kedepalan dengan 30 angka.



Dalam laga lain akan bertarung Leicester dan Tottenham Hotspur. Sedangkan Manchester City akan menghadapi Everton dan Chelsea melawan West Brom.



Berikut jadwal lengkapnya:



Manchester City vs Everton

(siaran langsung Bein Sports 1, Kamis, pukul 02.45 WIB)



Liverpool vs Arsenal

(siaran langsung SCTV dan Bein Sports 3, Kamis, pukul 03.00 WIB)



Tottenham vs Leicester

(siaran langsung Bein Sports 2, Kamis, pukul 03.00 WIB)



Chelsea vs West Brom



Stoke City vs Norwich



Southampton vs Watford



Swansea vs Sunderland



SOCCERWAY | NURDIN