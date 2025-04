TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Inggris akan kembali bergulir pada Kamis dinihari nanti. Tim pimpinan klasemen, Chelsea, akan menghadapi lawan kuat, Manchester City. Arsenal akan melawan West Ham, sedangkan Liverpool ditantang Bournemouth.



Berikut jadwal selengkapnya:

Kamis, 6 April 2017

01:45 Arsenal vs West Ham United (beIN Sports 3)

01:45 Hull City vs Middlesbrough

01:45 Southampton vs Crystal Palace

01:45 Swansea City vs Tottenham Hotspur

02:00 Chelsea vs Manchester City (beIN Sports 1)

02:00 Liverpool vs Bournemouth (beIN Sports 3).



Klasemen

1. Chelsea 29 kali main, 69 poin

2. Tottenham Hotspur 29 main, 62 poin

3. Liverpool 30 main, 59 poin

4. Manchester City 29 main, 58 poin

5. Manchester United 29 main, 54 poin

6. Arsenal 28 main, 51 poin

7. Everton 31 main, 51 poin

8. West Bromwich Albion 31 main, 44 poin

9. Watford 30 main, 37 poin

10. Leicester City 30 main, 36 poin

11. Stoke City 31 main, 36 poin

12. Burnley 31 main, 35 poin

13. Southampton 28 main, 34 poin

14. AFC Bournemouth 30 main, 34 poin

15. West Ham United 30 main, 33 poin

16. Crystal Palace 29 main, 31 poin

17. Swansea City 30 main, 28 poin

18. Hull City 30 main, 27 poin

19. Middlesbrough 29 main, 23 poin

20. Sunderland 30 main, 20 poin.



UEFA | NS