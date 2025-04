Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Penentuan Liverpool dan Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Chelsea menjadi juara, jadwal terakhir Liga Inggris pada Ahad malam ini masih akan menyajikan sedikit ketegangan terkait perebutan tiket Liga Champions. Ada Arsenal dan Liverpool yang masih bersaing ketat, serta Manchester City yang juga harus waspada.

Man City kini di posisi ketiga dengan nilai 75, diikuti Liverpool (73) dan Arsenal (72). City akana melawan Watford pada laga pamungkasnya. Liverpool menghadapi Middlesbrough, sedangkan Arsenal ditantang Everton.



Melihat posisi dalam klasemen dan lawan yang dihadapi, Arsenal memang dalam posisi yang tak menguntungkan. Kecuali hal dramatis terjadi, mereka kemungkinan besar akan gagal merebut tiket Liga Champions yang selama ini jadi langganan mereka.



Untuk posisi juara, runner-up, serta tim yang sudah terdegradasi sudah diketahui sebelum laga terakhir ini.



Pertandingan terakhir Liga Inggris ini akan dilangsungkan secara serentak pada Ahad, 21 Mei 2017, pada pukul 21.00 WIB. Berikut jadwalnya:



Liverpool vs Middlesbrough (Bein Sport 1)

Arsenal vs Everton (Bein Sport 2)

Watford vs Man. City (Bein Sport 3)

Chelsea vs Sunderland (RCTI, siaran tunda pukul 23.00 WIB)

Southampton vs Stoke City

Hull City vs Tottenham Hotspur

Leicester City F.C. vs Bournemouth

Burnley F.C. vs West Ham

Manchester United vs Crystal Palace (MNCTV)

Swansea City vs West Bromwich.



Klasemen Liga Inggris:







FEBRIYAN