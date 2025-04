Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Tottenham vs Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea sudah menjadi juara, tapi Liga Inggris masih menyajikan persaingan seru untuk berebut tiket Liga Champions. Terkait dengan persaingan itu, malam ini ada dua laga penting yang akan berlangsung.



Tottenham Hotspur akan melawan Manchester United. Bagi Tottenham laga ini sudah tak berarti karena mereka sudah pasti gagal menyaingi Chelsea dalam perebutan gelar juara. Tapi, bagi United, laga ini masih berarti dalam usaha finis di posisi empat besar.



MU kini menempati posisi keenam klasemen terpaut 5 poin dari Liverpool yang sudah memainkan satu laga lebih banyak. Liverpool sendiri akan berlaga melawan West Ham pada malam ini.



MU dan Liverpool, bersama Arsenal dan Manchester City akan terus berebut dua tiket sisa ke Liga Champions (urutan 3 dan 4 klaseemn) dalam tiga laga sisa.



Jadwal Ahad, 14 Mei 2017

18:00 Crystal Palace vs Hull City (beIN Sports 1)

20:15 West Ham United vs Liverpool (beIN Sports 1)

22:30 Tottenham Hotspur vs Manchester United (beIN Sports 1/RCTI)



Jadwal Selasa, 16 Mei 2017

02:00 Chelsea vs Watford (beIN Sports 1).



Hasil Sabtu malam:

Everton 1 - 0 Watford

West Bromwich Albion 0 - 1 Chelsea

Manchester City 2 - 1 Leicester City

Bournemouth 2 - 1 Burnley

Middlesbrough 1 - 2 Southampton

Sunderland 0 - 2 Swansea City

Stoke City 1 - 4 Arsenal.



Klasemen Liga Inggris





ESPNFC | NURDIN