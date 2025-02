Jadwal Liga Inggris Sabtu, 1 Februari 2025: Ada Duel Bournemouth vs Liverpool

Selain Bournemouth vs Liverpool, beberapa pertandingan lain di Liga Inggris hari ini juga menjanjikan sejumlah hal menarik. Everton vs Leicester City: Everton yang berada di peringkat ke-16 akan menghadapi Leicester City yang hanya satu strip di bawah mereka. Everton tengah dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun, dan kemenangan ketiga akan semakin menjauhkan mereka dari zona degradasi.

Wolverhampton vs Aston Villa: Duel ini mempertemukan tim papan tengah yang sama-sama mengincar tiga poin demi memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Laga Besar Besok: Arsenal vs Manchester City

Selain laga-laga di hari Sabtu, pertandingan besar pada Minggu, 2 Februari 2025, akan mempertemukan Arsenal dan Manchester City di Emirates Stadium. Arsenal, yang tertinggal enam poin dari Liverpool, sangat membutuhkan kemenangan untuk tetap dalam persaingan gelar. Sementara itu, City yang berada di peringkat keempat sedang mencoba kembali ke jalur kemenangan setelah performa yang naik turun di awal tahun.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-24

Sabtu, 1 Februari 2025

19.30 - Nottingham Forest vs Brighton

22.00 - Bournemouth vs Liverpool

22.00 - Everton vs Leicester City

22.00 - Ipswich Town vs Southampton

22.00 - Newcastle United vs Fulham