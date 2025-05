Jadwal Liga Inggris Sabtu Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Gelaran Liga Primer Inggris malam ini menyajikan pertandingan-pertandingan antarklub raksasa, salah satunya laga Manchester United melawan Liverpool. Selain itu, Chelsea akan bertandang ke markas Everton di Goodison Park. Ada juga pertandingan Arsenal melawan Stoke City.



Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Liga Inggris malam ini, Sabtu, 12 September 2015:



1. Everton vs Chelsea, disiarkan pukul 18.45 WIB di Bein Sports 3 HD

2. Crystal Palace vs Manchester City, pukul 21.00 WIB di Bein Sports 1

3. Arsenal vs Stoke City, pukul 21.00 WIB dia Bein Sports 3

4. West Bromwich Albion vs Southampton, pukul 21.00 WIB di Bein Sports 2

5. Manchester United vs Liverpool, pukul 23.30 WIB di Indosiar

6. Watford vs Swansea City, pukul 21.00 WIB

7. Norwich City vs Bournemouth, pukul 21.00 WIB



Selain laga Liga Inggris, pertandingan Liga Seri A Italia disiarkan secara langsung, yaitu pertandingan Frosinone melawan AS Roma. Laga itu akan ditayangkan Bein Sports 1 pukul 23.00 waktu Indonesia barat.



GADI MAKITAN