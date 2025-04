Jadwal Liga Inggris Sabtu Malam Ini: MU, Liverpool, Arsenal Main

TEMPO.CO, Jakarta - Laga pekan kedua Liga Inggris akan bergulir pada Sabtu malam nanti, 19 Agustus 2017. Tiga klub besar - Manchester United, Liverpool dan Arsenal - harus menang jika ingin terus berada di papan atas klasemen.



Manchester United yang memimpin klasemen sementara harus melakoni laga tandang ke markas Swansea City. Laga ini cukup mudah bagi skuad Setan Merah karena Swansea tak akan diperkuat motor serangan mereka, Gylfi Sigurdsson yang baru dipastikan hengkang ke Everton pada pekan ini.



Pada partai lain Liverpool harus menang atas Crystal Palace jika ingin menjadi kompetitor serius juara Liga Inggris musim ini. Pada pekan pertama Liverpool hanya meraih hasil imbang 3-3 saat menghadapi Watford.



Sementara Arsenal harus melawat ke Stadion Britannia, markas Stoke City. The Gunners harus tampil lebih baik karena pada laga pertama hampir saja kalah dari Leicester City. Beruntung gol Olivier Giroud berhasil membawa Arsenal menang dengan skor tipis 4-3.



Berikut jadwal lengkap Liga Inggris, Sabtu 19 Agustus 2017:



Swansea City vs Manchester United - Pukul 18.30 - BeIN Sports 1

Liverpool vs Crystal Palace - Pukul 21.00 - BeIN Sports 1

Leicester City vs Brighton & Hove Albion - Pukul 21. 00 - BeIN Sports 2

Southampton vs West Ham United - Pukul 21.00 - BeIN Sports 3 dan MNC TV

Stoke City vs Arsenal - Pukul 23.30 - BeIN Sports 1



FEBRIYAN