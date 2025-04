Jadwal Liga Inggris Sabtu Malam Ini: MU Vs Leicester, Man City

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United berpeluang untuk melebarkan jarak dengan pesaingnya di papan klasemen Liga Inggris pekan ini. Skuad Setan Merah akan menyambut Leicester City di Stadion Old Trafford pada Sabtu malam nanti, 26 Agustus 2017.



Pesaing United, Huddersfield dan West Bromwich yang berada di posisi kedua dan ketiga akan menghadapi lawan cukup berat. Huddersfield akan menyambut Southampton sementara West Bromwich meladeni Stoke City pada laga Ahad mendatang.



Berikut jadwal siaran langsung Liga Inggris Sabtu malam ini:



Bournemouth vs Manchester City - Pukul 18.30 - BeIN Sports 1

Newcastle United vs West Ham United - Pukul 21.00 - BeIN Sports 1 dan MNCTV

Crystal Palace vs Swansea City - Pukul 21.00 - BeIN Sports 2

Huddersfield Town vs Southampton - Pukul 21.00 BeIN Sports 3

Manchester United vs Leicester City - Pukul 23.30 BeIN Sports 1 dan RCTI.



Klasemen Liga Inggris:









FEBRIYAN