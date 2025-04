TEMPO.CO, Jakarta - Juventus bisa memastikan gelar juara Liga Italia Seri A musim ini pada akhir pekan mendatang. Skuad Si Nyonya Tua akan menghadapi tim di zona degradasi, Crotone, di kandang mereka Juventus Stadium.



Anak asuh Massimiliano Allegri saat ini kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 4 angka dari Roma. Dengan dua laga tersisa Juventus masih harus meraih 3 angka lagi untuk memastikan mereka tak bisa disalip oleh skuad Serigala Ibukota.



Baca: Juventus Juara Coppa Italia, Bonucci Berterima Kasih kepada Roma



Namun Crotone dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Mereka masih berpeluang keluar dari zona degradasi jika berhasil memenangkan laga itu sementara Empoli kalah dari Atalanta pada laga lainnya.



Sementara AS ROma akan menghadapi Chievo Verona pada laga lainnya. Posisi Roma di klasemen juga tak aman karena hanya berjarak 1 angka dari Napoli meskipun sudah sama-sama memastikan tiket Liga Champions musim depan.



Berikut jadwal Liga Italia akhir pekan ini.



Sabtu, 20 Mei 2017



Chievo vs AS Roma



Ahad, 21 Mei 2017



Napoli vs Fiorentina (Trans 7 Pukul 01.45)

Empoli vs Atalanta

AC Milan vs Bologna

Juventus vs Crotone

Sassuolo vs Cagliari

Udinese vs Sampdoria

Genoa vs Torino



Senin, 22 Mei 2017



Lazio vs Inter Milan (Trans7 Pukul 01.45)



Selasa, 23 Mei 2017



Pescara vs Palermo



FEBRIYAN