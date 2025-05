Jadwal Liga Italia Pekan Ke-37: Napoli dan Inter Milan Masih Ketat

Senin, 19 Mei 2025

Juventus vs Udinese 01.45 WIB

Monza vs Empoli 01.45 WIB

Cagliari vs Venezia 01.45 WIB

Lecce vs Torino 01.45 WIB

Inter Milan vs Lazio 01.45 WIB

Hellas Verona vs Como 01.45 WIB

Parma vs Napoli 01.45 WIB

Fiorentina vs Bologna 01.45 WIB

AS Roma vs AC Milan 01.45 WIB.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Napoli 36 57-27 78 2 Inter Milan 36 75-33 77 3 Atalanta 36 73-32 71 4 Juventus 36 53-33 64 5 Lazio 36 59-46 64 6 AS Roma 36 51-34 63 7 Bologna FC 36 54-41 62 8 AC Milan 36 58-40 60 9 Fiorentina 36 54-37 59 10 Calcio Como 36 48-49 48 11 Udinese Calcio 36 39-51 44 12 Torino FC 36 39-42 44 13 Genoa 36 32-45 40 14 Cagliari 36 37-54 33 15 Hellas Verona 36 31-64 33 16 Parma FC 36 41-56 32 17 Venezia 36 30-50 29 18 Empoli FC 36 29-56 28 19 Lecce 36 25-58 28 20 Monza Calcio 36 27-64 18



Pilihan Editor: 5 Kunci Keberhasilan Barcelona Menjuarai Liga Spanyol 2024/2025