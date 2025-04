Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan & Klasemen Barcelona - Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona dalam posisi diuntungkan menghadapi jadwal Liga Spanyol akhir pekan nanti. Pesaing utamanya, Real Madrid, harus berbagi konsentrasi karena harus berjibaku di semifinal Liga Champions, melawan Atletico Madrid, Rabu dinihari nanti.



Di Liga Spanyol, Barcelona akan melawan Villarreal pada Sabtu malam. Sedangkan Real Madrid akan berlaga di kandang Granada pada Ahad dinihari.



Baca: Barcelona Umumkan Pelatih Baru Pengganti Enrique Akhir Bulan Ini



Melihat posisi lawan dalam klasemen, tantang Barcelona lebih berat di laga nanti. Villarreal saat ini menempati posisi kelima klasemen dan berhasrat untuk mengamankan tiket Liga Europa. Granada justru masih terpuruk di zona degradasi.



Barcelona dan Real Madrid saat ini mengemas nilai sama (81). Artinya, hasil yang berbeda pada akhir pekan nanti akan mengubah peta persaingan.



Baca: Klasemen Liga Spanyol: Ini Jadwal Sisa Barcelona dan Real Madrid



Jadwal Liga Spanyol akhir pekan



Sabtu, 6 Mei 2017

02:00 Sevilla vs Real Sociedad

18:00 Sporting Gijon vs Las Palmas

21:15 Atletico Madrid vs Eibar

23:30 Barcelona vs Villarreal



Ahad, 7 Mei 2017

01:45 Granada vs Real Madrid

17:00 Alaves vs Athletic Bilbao

21:15 Valencia vs Osasuna

23:30 Deportivo La Coruna vs Espanyol



Senin, 8 Mei 2017

01:45 Malaga vs Celta Vigo



Selasa, 9 Mei 2017

01:45 Leganes vs Real Betis.



Klasemen









FOOTBALL ESPANA | NS