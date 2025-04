Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan: Laga Akhir Barcelona dan Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona dan Real Madrid akan melakoni partai terakhir untuk memperebutkan mahkota juara Liga Spanyol musim ini. Madrid kini memuncaki klasemen dengan keunggulan 3 angka atas Barcelona.



Skuad asuhan Zinadine Zidane hanya membutuhkan hasil seri pada laga terakhir saat mereka melawat ke kandang Malaga Senin dini hari nanti. Satu angka saja akan cukup bagi Cristiano Ronaldo memastikan mereka tak terkejar oleh Barcelona yang pada laga lainnya akan menjamu Eibar di Stadion Camp Nou.



Berikut jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini



Sabtu 20 Mei 2017



Granada vs Espanyol (Bein Sport 2 Pukul 01.40 WIB)

Sporting Gijón vs Real Betis (Bein Sport 2 Pukul 21.55 WIB)



Ahad, 21 Mei 2017



Deportivo vs Las Palmas (Bein Sport 2 Pukul 00.00)

Sevilla vs Osasuna (Bein Sport 2 Pukul 02.00)

Valencia vs Villarreal

Celta Vigo vs Real Sociedad

Atlético Madrid vs Athletic Bilbao

CD Leganés vs Alavés





Senin, 22 Mei 2017



Málaga vs Real Madrid (Bein Sport 2 Pukul 01.00 WIB)

Barcelona vs Eibar (Beins Sport 1 Pukul 01.00 WIB)



Klasemen







FEBRIYAN