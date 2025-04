Jadwal Liga Spanyol dan Liga Italia Akhir Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan ketat Real Madrid dan Barcelona dalam memperebutkan gelar juara kembali berlangsung akhir pekan ini. Real Madrid kini berada di puncak klasemen dengan 46 poin, disusul Barcelona di tempat kedua dengan hanya selisih satu poin.



Real akan menghadapi Osasuna, Minggu dinihari, 12 Februari 2017, sementara Barcelona akan menghadapi Deportivo Alaves, Sabtu malam WIB, 11 Februari 2017.



Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Serie A, Juventus, akan bertanding menghadapi Cagliari, Senin dinihari WIB, 13 Februari 2017.



Juventus kini memimpin dengan selisih tujuh poin dari rivalnya yang berada di peringkat kedua, AS Roma. Napoli menuusul di peringkat ketiga dengan 48 poin, Lazio di tempat keempatn dengan 43 poin, dan Inter Milan di tempat kelima dengan 42 poin.



Berikut ini jadwal lengkap Liga Spanyol dan Liga Italia:



LIGA SPANYOL

Sabtu, 11 Februari 2017

02:45 Espanyol vs Real Sociedad (siaran langsung Bein Sports 2)

19:00 Real Betis vs Valencia (siaran langsung Bein Sports 2)

22:15 Alaves vs Barcelona (siaran langsung Bein Sports 2)



Minggu, 12 Februari 2017

00:30 Athletic Bilbao vs Deportivo La Coruna (siaran langsung Bein Sports 2)

02:45 Osasuna vs Real Madrid (siaran langsung Bein Sports 2)

18:00 Villarreal vs Malaga (siaran langsung Bein Sports 2)

22:15 Leganes vs Sporting Gijon (siaran langsung Bein Sports 2)



Senin, 13 Februari 2017

00:30 Las Palmas vs Sevilla (siaran langsung Bein Sports 2)

02:45 Atletico Madrid vs Celta Vigo (siaran langsung Bein Sports 2, SCTV)



LIGA ITALIA

Sabtu, 11 Februari 2017

02:45 SSC Napoli vs Genoa (siaran langsung Trans 7)



Minggu, 12 Februari 2017

02:45 Fiorentina vs Udinese (siaran langsung Bein Sports 6)

18:30 Crotone vs Roma

21:00 Inter Milan vs Empoli (siaran langsung Bain Sports 1)

21:00 Palermo vs Atalanta

21:00 Sassuolo vs ChievoVerona (siaran langsung Bein Sports 4)

21:00 Torino vs Pescara (siaran langsung Bein Sports 5)



Senin, 13 Februari 2017

00:00 Sampdoria vs Bologna

02:45 Cagliari vs Juventus



GADI MAKITAN