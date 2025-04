Jadwal Liga Spanyol Dimulai: Ini Lawan Barcelona dan Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol musim 2017/2018 akan dimulai akhir pekan ini. Persaingan Real Madrid dan Barcelona akan berlangsung menarik setelah dalam dua laga Piala Super Spanyol Barcelona beruntun menelan kekalahan dengan skor total 5-1.



Real Madrid, yang merupakan Juara bertahan, akan memulai musim dengan berlaga di Deportivo La Coruna. Sedangkan Barcelona akan menjamu Real Betis.



Seperti musim sebelumnya, persaingan perebutan gelar juara diprediksi hanya akan melibatkan dua tim ini. Atletico Madrid yang biasanya menyodok dalam persaingan, kali ini akan kesulitan menambah pemain karena sanksi larangan transfer.



Berikut jadwal Liga Spanyol pekan pertama selengkapnya:



Sabtu, 19 Agustus 2017

01:15 Leganes Vs Alaves (beIN Sports 2)

03:15 Valencia Vs Las Palmas (beIN Sports 2)

23:15 Celta Vigo Vs Real Sociedad (beIN Sports 2).



Ahad, 20 Agustus 2017

01:15 Girona Vs Atletico Madrid (beIN Sports 2)

03:15 Sevilla Vs Espanyol (beIN Sports 2)

23:15 Athletic Bilbao Vs Getafe (beIN Sports 2).



Sanin, 21 Agustus 2017

01:15 Barcelona Vs Real Betis (beIN Sports 2, SCTV)

03:15 Deportivo La Coruna Vs Real Madrid (beIN Sports 2, SCTV).



Selasa, 22 Agustus 2017

01:15 Levante Vs Villarreal (beIN Sports 2)

03:00 Malaga Vs Eibar.



UEFA | NS