TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan Barcelona dan Real Madrid dalam perebutan gelar Liga Spanyol akan kembali bergulir pada Sabtu malam ini. Kedua tim kembali berpeluang saling bergantian menduduki puncak klasemen.



Barcelona saat berada di puncak klasemen dengan keunggulan satu angka saja dari Real Madrid, yang masih memiliki satu laga tertunda yang belum dimainkan. Barca akan menjamu Celta Vigo di Stadion Camp Nou, Ahad dinihari nanti. Lionel Messi cs harus menang jika ingin terus berada di puncak.



Namun Celta bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh oleh skuad asuhan Luis Enrique. Mereka berhasil mengalahkan Barcelona pada pertemuan pertama musim ini dengan skor 4-3.



Real Madrid sendiri harus terbang ke kandang Eibar pada Sabtu malam. Secara materi pemain, Los Galacticos bukanlah lawan sepadan bagi Eibar. Taburan bintang mereka sangat jauh ketimbang Eibar.



Masalah bagi Madrid adalah performa mereka yang tak meyakinkan dalam tiga laga terakhir. Skuad asuhan Zinedine Zidane tak pernah menang dan hanya mendapatkan dua kali hasil seri dan satu kali kalah. Apalagi pada pertemuan pertama musim ini, Eibar mampu menahan imbang Madrid di Stadion Santiago Bernabeu.



Berikut ini jadwal lengkap Liga Spanyol Sabtu hingga Ahad dinihari nanti.



Sabtu, 4 Maret 2017



Leganes vs Granada - pukul 19.00 WIB (beIN Sports 2)

Eibar vs Real Madrid - pukul 22.15 WIB (beIN Sports 2/SCTV)



Ahad, 5 Maret 2017



Villarreal vs Espanyol - pukul 00.30 WIB (beIN Sports 2)

Barcelona vs Celta Vigo - pukul 02.45 WIB (beIN Sports 2/SCTV)



FEBRIYAN