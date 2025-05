TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid agaknya bakal tetap menempati posisi nomor satu dalam susunan klasemen sementara La Liga Spanyol begitu serangkaian pertandingan pekan ke-24 La Liga selesai akhir pekan ini.



Skuad asuhan Carlo Ancelotti itu hanya akan menghadapi tuan rumah Elche, tim yang tengah berjuang agar tidak terperosok ke zona degradasi. Elche kini berada satu setrip di atas zona merah itu alias menempati peringkat ke-17.



Dalam laga lain, FC Barcelona juga layak diprediksi menuai poin penuh saat menjamu Malaga, tim yang saat ini menghuni posisi ketujuh dan mengincar posisi papan atas.



Namun Malaga menghadapi persoalan besar: sang tuan rumah tengah on fire lantaran meraih sebelas kemenangan secara berturut-turut. Barca dipastikan akan menjadikan Malaga sebagai korbannya yang ke-12.



Trio Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez ditambah dengan Pedro Rodriguez, yang lebih banyak berperan sebagai pelapis setelah Suarez datang, membuat lini depan Barca sangat menakutkan bagi pertahanan lawan.



Jika Real Madrid dan Barca sama-sama menang, susunan di level atas klasemen sementara La Liga tidak akan mengalami perubahan yang berarti.



Berikut ini jadwal lengkap pertandingan pekan ke-24 Divisi Primer La Liga Spanyol dan siaran langsungnya (dalam WIB):



Sabtu, 21 Februari, 2015:

02:45 Getafe vs Espanyol

22:00 Barcelona vs Malaga (siaran langsung Fox Sports)



Minggu, 22 Februari 2015:

00:00 Cordoba vs Valencia (siaran langsung Fox Sports)

02:00 Atletico Madrid vs Almeria (siaran langsung RCTI/Fox Sports)

04:00 Deportivo La Coruna vs Celta Vigo

18:00 Real Sociedad vs Sevilla

23:00 Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano (siaran langsung Fox Sports)



Senin, 23 Februari 2015:

01:00 Villarreal vs Eibar

03:00 Elche vs Real Madrid (siaran langsung RCTI/Fox Sports)



Selasa, 24 Februari 2015:

02:45 Levante vs Granada.



M. SYAHRAN W. LUBIS (BISNIS.COM)