Jadwal Liga Spanyol Malam Ini: El Clasico Real Madrid v Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona akan mewarnai Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari nanti, 23 April 2017. Inilah laga yang akan menentukan arah persaingan perebutan gelar juara.



Baca: El Clasico, Begini Posisi Messi dan Ronaldo di Daftar Top Skor



Real Madrid kini memuncaki klasemen dengan keunggulan tiga angka dari Barcelona. Real Madrid juga masih memiliki satu laga yang belum dimainkan.



Pada Sabtu malam, Atletico memastkan diri tetap membayangi Real Madrid dan Barca berkat kemenangan atas Espanyol.



Hasil Sabtu malam:

Malaga 2 - 0 Valencia

Villarreal 2 - 1 Leganes

Osasuna 2 - 2 Sporting Gijon

Espanyol 0 - 1 Atletico Madrid.



Baca: Barcelona Bidik Celah Hukum untuk Mainkan Neymar di El Clasico



Jadwal berikutnya:

Ahad, 23 April 2017

01:45 Espanyol vs Atletico Madrid

17:00 Real Sociedad vs Deportivo La Coruna

21:15 Celta Vigo vs Real Betis

23:30 Las Palmas vs Alaves.



Baca: Real Madrid vs Barcelona, Zidane: El Clasico Bukan Penentu Gelar



Senin, 24 April 2017

01:45 Real Madrid vs Barcelona (siaran langsung beIN Sports 2, SCTV)



Baca: Real Madrid vs Barcelona: Cuitan Pique Didihkan Tensi El Clasico



Klasemen







FOOTBALL ESPANA | NS