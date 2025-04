TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol malam ini, Ahad, 14 Mei 2017, akan kembali menampilkan persaingan Barcelona dan Real Madrid dalam perebutan gelar juara. Kedua tim kini mengemas nilai sama dalam klasemen (84).



Barcelona, yang sudah bermain 36 kali, akan melawan Las Palmas, Senin dinihari. Pada saat sama, Real Madrid, yang baru bermain 35 kali, akan menghadapi lawan lebih berat: Sevilla, penghuni posisi keempat klasemen.



Ini akan jadi saat menentukan bagi Real Madrid. Bila lolos dari hadangan Sevilla, mereka berpeluang besar menyalip Barcelona dengan memanfaatkan satu laga tertunda.



Real Madrod punya modal bagus karena para pemain tengah memiliki rasa percaya diri tinggi menyusul keberhasilan lolos ke final Liga Champions dengan menyingkirkan Atletico. Tapi aksi di Liga Champions, Kamis dinihari tadi, juga bisa berpengaruh pada kebugaran pemain.



Jadwal Liga Spanyol malam ini:



Ahad, 14 Mei 2017

21:00 Alaves vs Celta Vigo (beIN Sports 2)



Senin, 15 Mei 2017

01:00 Athletic Bilbao vs Leganes

01:00 Eibar vs Sporting Gijon

01:00 Las Palmas vs Barcelona (beIN Sports 2)

01:00 Real Betis vs Atletico Madrid

01:00 Real Madrid vs Sevilla (beIN Sports 1)

01:00 Real Sociedad vs Malaga

01:00 Villarreal vs Deportivo La Coruna



Hasil Sabtu, 13 Mei 2017:

Sabtu, 13 Mei 2017

Espanyol 0-1 Valencia

Osasuna 2-1 Granada



Klasemen Liga Spanyol





FOOTBALL ESPANA | NS